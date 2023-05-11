Панин посетил Universal Pictures после того, как его похвалил Ди Каприо

23:08 2023-05-11

Алексей Панин посетил всемирно известную киностудию Universal Pictures не ради того, чтобы засветиться в кино в США. Что касается Голливуда, то он знает, кто ему может помочь. Это Леонардо Ди Каприо, которому фильм с Паниным "Жмурки" пришелся по душе.

Алексей Панин написал в социальных сетях, что "сбылась мечта идиота".

Актер посетил наконец киностудию Universal Pictures, находящуюся в Голливуде. Продвижение карьеры в США пока не значится в планах артиста, но кто знает.

Панин вспомнил, что картину "Жмурки", где он играл, похвалил сам Леонардо Ди Каприо, так что он обратится к американскому коллеге. если нужна будет помощь.

Артисту больше ничего не светит в России, так как против него заведено уголовное дело об оправдании терроризма. Если сниматься, то только за рубежом, но Алексей согласен только на главные роли.

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