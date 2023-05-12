ВСУ начали наступательную операцию в Бахмуте

Вооруженные силы Украины перешли к активным действиям. Сообщается о том, что оборона ЧВК Вагнера на небольшом участке была прорвала. Об этом рассказывает проект "Военкоры Русской весны".

Известно о том, что прорыв произошел в районе Богдановки, а длина этого участка не превышает 600 метров. При этом Игорь Стрелков-Гиркин считает, что речь идет не о полномасштабном контрнаступлении, а лишь о попытке разжать кольцо в Бахмуте.

."В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка смог организовать прорыв",- сообщает военный корреспондент Поддубный.

При этом в Минобороны Российской Федерации сообщает об отсутствии значимых успехов у украинских частей.