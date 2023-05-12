Зеленский анонсировал реформу уголовного законодательства в Украине

«Мы должны обеспечить систему, которая гарантирует справедливость и верховенство закона в нашей стране и совместима с нашей целью быстрого вступления в ЕС», — заявил он в своем ночном видеообращении.

Изменения являются частью нового общественного договора, который предлагает людям безопасность и защиту.

Доверие к государству основано на доверии к тем, кто действует от имени государства, сказал Президент.

Украина уже подала официальную заявку на членство в ЕС. Зеленский намерен ускорить это процесс.