Блинкен и Ван И провели переговоры в Вене в разгар напояженности в отношениях США и КНР

Они встретились в среду и четверг в австрийской столице и провели «открытые, фактические и конструктивные обсуждения».
Американская сторона заявила, что готова оставить в прошлом недавнее дело с обвинениями в шпионаже против Пекина.
Правительство Байдена рассматривает Китай как величайший геополитический вызов и занимает жесткую позицию в отношении Пекина.
По данным Белого дома, переговоры в Вене касались двусторонних отношений, вопросов глобальной и региональной безопасности и конфликта на Украине.
Это часть постоянных усилий по поддержанию открытых каналов связи и ответственной конкуренции.