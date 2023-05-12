Блинкен и Ван И провели переговоры в Вене в разгар напояженности в отношениях США и КНР

Они встретились в среду и четверг в австрийской столице и провели «открытые, фактические и конструктивные обсуждения».

Американская сторона заявила, что готова оставить в прошлом недавнее дело с обвинениями в шпионаже против Пекина.

Правительство Байдена рассматривает Китай как величайший геополитический вызов и занимает жесткую позицию в отношении Пекина.

По данным Белого дома, переговоры в Вене касались двусторонних отношений, вопросов глобальной и региональной безопасности и конфликта на Украине.

Это часть постоянных усилий по поддержанию открытых каналов связи и ответственной конкуренции.