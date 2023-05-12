Илон Маск поставил женщину во главе Twitter, а сам будет исполнительным директором

Она вступит в должность через шесть недель.

Илон Маск станет исполнительным председателем совета директоров и главным техническим директором.

"Рад сообщить, что я нанял нового генерального директора для X/Twitter. Она приступит к работе примерно через 6 недель!", - написал в Твиттере миллиардер, купивший компанию в конце октября и переименовавший ее в "X Corp" в прошлом месяце.

Маск не раскрыл личность нового СЕО своей компании.