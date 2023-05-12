Премьер-министр Грузии Гарибашвили раскритиковал президента страны за слова про Россию

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибвшвили не согласился с заявлением президента страны о том, что введение безвиза для граждан Грузии со стороны России является провокацией.

По словам Гарибашвили, этот шаг России является важным и хорошим по отношению к Грузии, так как это существенно облегчит жизнь для многих людей. Также он добавил, что в самой России проживает миллион этнических грузин.

"Это положительное решение. Все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, являются положительными и приветствуются", - заявил он.

Напомним, что ранее президент Грузии Зурабишвили назвала решение РФ о безвизе для грузин провокацией и потребовала ввести визовый режим для россиян.