В Мелитополе прозвучал мощный взрыв

Как сообщает в своем телеграм-канале российское информационное агентство РИА Новости, в городе Мелитополь прозвучал мощный взрыв. Причиной стало сработовшае в мусорном баке самодельное взрывное устройство.

На месте работают экстренные службы. О поигибших или пострадавших не сообщается. Отмечается, что взырв произошел в 6 часов 50 минут на улице Шмидта.

"В Мелитополе прозвучал взрыв, рассказал наш источник в оперативных службах. Предварительно, в 06:50 в мусорном баке на улице Шмидта сработало СВУ", - говорится в сообщении.