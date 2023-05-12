США объявили дату поставки Украине танков Abrams

08:09 2023-05-12

Министр обороны США в на слушаниях в Сенате по оборонному бюджету на следующий год выразил надежду, что американские танки Abrams будут поставлены Украине в начале осени, сообщает Reuters.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков, она прогнозируется на начало осени", - сказал Ллойд Остин в ответ на вопрос сенатора Сьюзан Коллинз.

При этом он добавил, что в распоряжении ВСУ уже есть несколько танков для учебных целей, которые будут введены в боевое применение после окончания учений.

США развертывают инфраструктуру для эксплуатации и обслуживания этих боевых машин.

"Мы стараемся действовать как можно быстрее, чтобы передать эти ресурсы украинцам", — отметил глава Минобороны США. 