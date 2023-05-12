Организаторы Евровидения 2023 не позволили Зеленскому выступить с речью в финале конкурса

Главе Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении с видеообращением в финале международного музыкального конкурса "Евровидение-2023", о чем сообщает издание The Times.

По имеющейся информации, подобное решение продиктовано правилами и принципами культурного события, которые предполагают его "аполитичность".

Финал "Евровидения" намечен на 13 мая. Мероприятие пройдет в Ливерпуле.

По правилам конкурса Украина должна была принимать всех участников в этом году, но это право передали Великобритании, представитель которой занял 2-ое место, из соображения безопасности.