Специалисты утверждают, что многие цветочные растения неприхотливы и не требуют особого за собой ухода

Многолетние цветы:

Дицентра, имеющая красивые, переносящие в волшебную страну соцветия и не любящая прямых солнечных лучей.

Астильба, нежно-розовые цветы которой не только украшают участок, но и говорят об утонченном вкусе его владельца.

Седум, или очиток, представляющий собой маленький кустик с яркими цветами в виде зонтиков. Он популярен и в Китае.

Хоста, многообразие видов которой предоставляет широкий выбор. Ее цветы-колокольчики могут иметь практически любой цвет.

Пион — небольшой куст, до четверти века радующий садовода своими цветами, распускающимися в конце весны.

Садовая ромашка, долго радующая желто-белыми цветами, требуя минимального участия человека в уходе за собой.

Примула, с ранней весны покрытая цветами разных оттенков и похожая на солнышко, нравится многим дачникам.

Эхинацея — изысканная ромашка с розовыми цветами, сохраняющимися до глубокой осени.

Пиретрум, который имеет яркие цветочки и обожаем садоводами.

Аквилегия, расцветающая в мае-июне и практически не нуждающаяся в уходе. При этом она завораживает красотой своих цветов.

Однолетние цветы:

Астра, демонстрирующая все цвета радуги до поздней осени, благодаря своим пушистым соцветиям.

Настурция, поднимающая людям настроение и заряжающая их энергией многочисленными кремовыми, розовыми, желтыми и оранжевыми цветами.

Бархатцы, не боящиеся засухи и прекрасно себя чувствующие на любом грунте. Их округлые цветы привлекательны и шикарны.

Петуния, способная украсить клумбу и балкон яркими благоухающими цветками.

Хризантема, цветки-искорки которой некогда защитили землю от белого дракона, если верить китайской легенде.

Календула, идеально вписывающаяся объемными соцветиями в любой земельный участок. Другое ее название — ноготки.

Эригерон, выглядящая как ромашка и имеющая множество оттенков.

Сальвия, похожая на изящные елочки, демонстрирующие ярко-красные цветки.