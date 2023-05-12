В рейтинге наиболее прихотливых овощных культур болгарский перец может претендовать на «топовые» позиции

При выращивании болгарского перца важны следующие элементы технологии:

Влажность воздуха и почвы;

Регулярные прополка и рыхление, обеспечивающие приток кислорода к корням;

Защита от вредоносных объектов;

Минеральное питание.

Каждый из этих агротехнических нюансов вносит свой вклад в формирование высоких и качественных урожаев.

Подготовка грунта:

Нужно помнить, что сладкому перцу требуется полноценное, сбалансированное по минеральным веществам питание. И начинать работать над его «рационом» нужно с осени, после уборки очередного урожая.

В это время в теплицу завозят новый грунт с добавлением речного песка и компоста. Чтобы ускорить приготовление последнего, а также обогатить грунт ценными гуминовыми и фульвовыми веществами, специалисты рекомендуют использовать Лигногумат для Компоста.

Как результат, рассада перца, высаженная в такую почву, отличается лучшим укоренением и развитием корневой системы.

Весной землю в теплице вновь перекапывают, внося в нее золу, а также фосфорное и калийное удобрение (например, суперфосфат и сульфат калия).

Но это только необходимый минимум: чтобы растения развивались по оптимальному сценарию, их следует «зарядить» питательными веществами. И для этого отлично подойдет органоминеральный стимулятор Лигногумат Нормат С.

Стимул для рассады:

Данный продукт разработан специально для того, чтобы управлять развитием молодых растений. В его состав входят:

Гуминовые и фульвовые вещества;

Макроэлемент калий;

Мезоэлемент сера;

Комплекс фитогормонов – природных веществ, которые влияют на ростовые процессы.

Замачивание посадочного материала в водном растворе Лигногумат Нормат С позволяет добиться комплексного эффекта.

С одной стороны, лучше развиваются корни, выполняющие функцию насоса: они эффективно «всасывают» находящиеся в почве влагу и питательные вещества. С другой – повышается стрессоустойчивость растений и темпы их роста.

При выращивании сладкого перца необходимо проводить инсектицидные обработки против основных его вредителей – тли, колорадских жуков, паутинного клеща, слизней, нематод и других объектов.

Народные методы (настой табака, чесночный настой, зольный отвар);

Аптечные средства (йод, марганцовку, борную кислоту).