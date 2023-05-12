Пригожину посоветовали усилить личную охрану, поскольку «он зашел слишком далеко»

По мнению экс-парламентария, Пригожин зашел слишком далеко в своем конфликте с министром обороны России Сергеем Шойгу, а также другими высокопоставленными чиновниками, регулярно подвергающимися критике со стороны ЧВК «Вагнер».

По всем параметрам Пригожин одержал политическую победу над своими оппонентами, в числе которых даже руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Это особенно заметно с учетом того, как растет популярность Евгения Пригожина среди рядовых российских граждан.

Однако бывший парламентарий Лысаков, а месте с ним — и редактор газеты «Коммерсант» Гусий полагают, что эта победа может обернуться для главы ЧВК «Вагнер» неприятностями.

В частности, свое недовольство активностью Пригожина в информационном пространстве, пусть и косвенно, уже высказали некоторые представители Кремля (в частности, глава Чечни Кадыров, который часто выражает официальную позицию российских властей, когда они сами предпочитают остаться в стороне).

Подобное развитие событий может привести к тому, что Евгений Пригожин окажется в опасности.

В связи с этим бывший думский депутат Вячеслав Лысаков порекомендовал руководителю ЧВК «Вагнер» усилить меры собственной безопасности, нанять дополнительную личную охрану и почаще проверять свой автомобиль.