Древние авторы утверждают, что Клеопатра и ее любовник Марк Антоний были похоронены вместе

Гробница представляла собой "возвышенный и прекрасный" памятник, содержащий сокровища из золота, серебра, изумрудов, жемчуга, черного дерева и слоновой кости.

Местонахождение гробницы остается загадкой. В 2010 году Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, провел раскопки под городом Александрия.

Это место на данный момент называется Тапосирис Магна, где находится ряд гробниц, относящихся к эпохе Клеопатры.

Хотя было сделано много интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры среди них не оказалось.

Археологи отмечают, что даже если гробница Клеопатры и сохранилась до наших дней, она может быть сильно разграблена и ее уже невозможно идентифицировать.