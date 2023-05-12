Древние авторы утверждают, что Клеопатра и ее любовник Марк Антоний были похоронены вместе

12:26 2023-05-12

Похоронены вместе в гробнице после их смерти в 30 году до н.э. Писатель Плутарх (45-120 гг. н.э.) писал, что гробница находилась рядом с храмом египетской богини Исиды.

Гробница представляла собой "возвышенный и прекрасный" памятник, содержащий сокровища из золота, серебра, изумрудов, жемчуга, черного дерева и слоновой кости.

Местонахождение гробницы остается загадкой. В 2010 году Захи Хавасс, бывший министр по делам древностей Египта, провел раскопки под городом Александрия.

Это место на данный момент называется Тапосирис Магна, где находится ряд гробниц, относящихся к эпохе Клеопатры.

Хотя было сделано много интересных археологических открытий, гробницы Клеопатры среди них не оказалось.

Археологи отмечают, что даже если гробница Клеопатры и сохранилась до наших дней, она может быть сильно разграблена и ее уже невозможно идентифицировать.

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