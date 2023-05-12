Зеленский едет в Ватикан, чтобы просить помощь у папы римского

Подробности предстоящего мероприятия, а также предполагаемые маршруты передвижения Владимира Зеленского не раскрываются в целях безопасности. Но известно, что украинский президент намерен также встретиться с президентом Италии Серджо Маттарелой и премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Президент Украины Владимир Зеленской направляется в Ватикан и Италию с целью получения дополнительной поддержки, в первую очередь имиджевой, поскольку его популярность на Западе стала падать, а украинский кейс в целом вызывает все меньше интереса как в Евросоюзе, так и в США. Это очевидно еще и по тому, как Запад сократил предоставление военной помощи Украине. Высокопоставленные чиновники Киева, включая президента Зеленского, не раз высказывали свое резное недовольство сокращением военной поддержки и явно недостаточными поставками западных вооружений, из-за чего, по словам украинских властей, Киев не может начать давно анонсированное контрнаступление.