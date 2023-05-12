Зять Шойгу, блогер Столяров, похвастался, что поел в ресторане на 42 тысячи рублей, Пригожин будет доволен

На опубликованном ролике, который вполне может стать вирусным, Столяров получает счет от официанта и во всеуслышание озвучивает указанную в нем сумму — 42 700 рублей. При этом рядом со Столяровым сидит еще несколько человек — по всей вероятности, друзья блогера.

Эта информация на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, а также конфликта Сергея Шойгу с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным может произвести эффект разорвавшейся бомбы. Наверняка Пригожин не упустит случая, чтобы в очередной раз упрекнуть министра обороны в профессиональном бездействии и потакании своим обеспеченным детям, в то время как на фронте погибают бойцы, так и не дождавшись обещанных Сергеем Шойгу поставок боеприпасов. Также у Евгения Пригожина появятся все основания жестко спросить у министра обороны — почему его зять не находится на фронте, а ведет праздную жизнь обеспеченного обывателя.