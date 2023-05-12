Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил против ЛГБТК+

«Как силы, выступающие против свободы, правды пытаются добиться своих целей? Именно через разрушение традиционных, семейных ценностей и принуждение к ложной свободе. Например, через пропаганду ЛГБТК+, попытки законодательно узаконить смену пола для детей в обход родителей. Навязывают так называемые „инновации‟, которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории. Легко управлять таким человеком, забывшим свою историю, веру — безродным человеком. Мы защищаем права большинства, для которого семья — это союз между мужчиной и женщиной. Где женщина — мать, а мужчина — отец. Мы защищаем права абсолютного большинства нашего населения. Абсолютное большинство нашего общества разделяет эти консервативные семейные ценности», — сказал глава грузинского правительства.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают данное высказывание Гарибашвили, заявляя, что всецело разделяют его точку зрения.

Кроме того, большинство комментаторов отмечает факт того, что подобное заявление от главы правительства стремящейся влиться в «дружную семью западных держав» Грузии по меньшей мере, удивительно.

Некоторые считают, что выступив против ЛГБТК+ Ираклий Гарибашвили может попасть в санкционный список ЕС и США, а Грузия может попасть в число неугодных коллективному Западу стран.

В свою очередь, известный российский политолог Сергей Михеев задался вопросом, почему антиамериканский форум проходит в столице Венгрии Будапеште, а не в Москве.

Михеев выразил свою уверенность в том, что если в России будет проходить анти-ЛГБТ форум, то найдется достаточное количество общественных деятелей, которые приедут и из Европы, и из Америки.