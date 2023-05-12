Левкин рассказал в эфире шоу Секрет на миллион, что живет у друзей

Сейчас Владимиру Левкину 55 лет, но он полон сил и энергии. Он помогает детям, пишет новые композиции, выступает на сцене.

При всем при этом живет музыкант у своих друзей. Почему так происходит, он объяснять не стал.

В эфире шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Левкин сообщил, что сумел обрести личное счастье только в 4-м браке.

Он женат сейчас на своей поклоннице Марине Ичетковой, с которой растит дочь. Певец наладил отношения с дочкой от первого брака, которую практически не воспитывал.

О своем участии в "На-на" Владимир вспоминать не любит, так как продюсер коллектива Бари Алибасов запретил тому даже название группы вслух произносить, не то, что исполнять песни.

До сей поры Левкин и Алибасов не подписали мировую.