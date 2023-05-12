Футболист "Динамо" и "Спартака" Александр Каракин скончался в реанимации после участия в уличных гонках

В ночь с 11 на 12 мая под Москвой проходили уличные гонки, где принимал участие бывший член футбольных команд "Динамо" и "Спартака" Александр Каракин.

Спортсмен угодил в страшную аварию, которая закончилась для него и оператора, снимавшего гонки в его машине, реанимацией.

Каракин находился в тяжелом состоянии. Медики не давали прогнозов по поводу состояния звезды спорта.

Ниссан, на котором ехал Александр, восстановлению не подлежит. Автомобиль на всей скорости врезался в отбойник и вылетел на середину дороги.

В Сети Каракина жалеть не стали. Большинство сошлось во мнении, что сам виноват, нечего было участвовать в опасном развлечении.

Позднее стало известно, что несчастного спасти не удалось. Ему было 32 года.