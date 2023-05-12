Вайкуле рассказала, что на фестивале Рандеву выступят Слепаков и Макаревич, которых она обожает

В конце июля в Юрмале пройдет фестиваль "Рандеву". Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле сообщила в рамках своего Ютуб-канала, что в рамках культурного события выступят Семен Слепаков и Андрей Макаревич.

Напомним, что оба артиста в России являются персонами нон грата и признаны иноагентами.

О Слепакове Вайкуле отозвалась, как об артисте, который все очень тонко подмечает, а в творчество Макаревича певица просто влюблена.

После запуска СВО в Украине Слепаков публично осудил действия российских властей, перебравшись в Израиль.

Макаревич жил на чужбине задолго до начала вооруженного конфликта. С началом спецоперации он также осудил ее проведение.