Жизнь в Южной Корее имеет свои особенности, непривычные для приезжих

Это связано, прежде всего, с местными устоями и менталитетом. Первое, что непривычно иностранцам в Южной Корее, - это медицина.

По выходным большинство лечебных учреждений здесь не работает, и если человек заболел - ему можно обратиться только в аптеку. Все лекарства в аптеке продаются только по рецепту, за исключением обезболивающих и жаропонижающих.

Вся медицина в Южной Корее страховая и платная. Поэтому болеть здесь стараются как можно меньше, а в случае ОРВИ или гриппа просто отлеживаются несколько дней дома и потом идут на работу.

Традиция уважения старших у корейцев возведена в абсолют. Старики здесь считаются буквально богами, и любое их слово - закон.

Они могут делать буквально все, что взбредет в голову, и никто на это не смеет возразить. Пожилые корейцы чувствуют свое превосходство над всеми остальными за счет прожитых лет и потому требуют беспрекословного подчинения окружающих.

Как ни странно, в такой прогрессивной стране, как Южная Корея, властвует патриархат. Большинство замужних женщин здесь не работают.

Они занимаются исключительно домом. Считается, что мужчина должен вылезти вон из кожи, но обеспечить свою семью материально.

Работают, как правило, женщины из тех семей, где низкий достаток. Также многие пенсионерки держат небольшие кафе.

С детства здесь относятся к девочкам, как к принцессам, холят и лелеют их. Но как только женщина выходит замуж, она заканчивается как личность - на карьере и собственных интересах ей нужно поставить крест, она обязана поддерживать мужа и заниматься исключительно семьей.

Для иностранцев, особенно европейцев, очень непривычна корейская кухня. Картофель здесь только сладкий, все овощи - привозные и безвкусные, крупы в местной кухне не приняты вообще, за исключением риса.

Даже итальянские спагетти здесь готовят на корейский манер. Они получаются острыми и на вкус напоминают национальное корейское блюдо кимчи.

А еще Южная Корея имеет один из худших показателей в мире по экологии. По данным американского космического агентства НАСА, Сеул входит в число самых загрязненных городов мира, а страна в целом имеет худшее качество воздуха из 35 самых богатых стран мира.

Ну и, наконец, здесь очень высокая стоимость жизни. Южнокорейцам, конечно, на жизнь хватает, поскольку у них уровень доходов соответствующий, но фрилансерам-иностранцам, у которых зарплаты "не местные", приходится здесь очень туго.