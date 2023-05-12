Пенелопа Крус в полупрозрачном наряде от Dolce&Gabbana произвела настоящий фурор на премии Давида Ди Донателло

Для посещения премии Давида Ди Донателло Пенелопа Крус выбрала полупрозрачное платье в пол от Dolce&Gabbana с акцентом на груди.

Черный шифон в горох с разрезом на бедре настолько хорошо смотрелся на звезде Голливуда, что взгляд от нее невозможно было отвести.

Актриса собрала волосы, украсив их пышным красным цветком сзади, удачно подобрала макияж к образу. Для того чтобы ноги казались более длинными, она надела черные босоножки на платформе.

Поклонники поражаются, как знаменитости удается настолько молодо и привлекательно выглядеть в 49 лет.

Идеальный вкус и безупречный внешний вид Крус не могут не восхищать