Цены на турпакеты в Катар снизились до рекордной цены в 1000 Евро на двоих

16:00 2023-05-12

Вылет из Минска с сегодня на завтра. Турагентства советуют не упустит такой шанс незабываемого отдыха по лучшим ценам.

Как пример приводится цена: на 13.05, 7 ночей пребывания в отеле, Millennium Central Doha 4*, но Без питания, 1 062 USD.

Есть немного дороже предложение но ужне с завтраком.

Hampton by Hilton Doha Old Town 3*, с Завтраком, 1 095 USD.

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