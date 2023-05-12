Цены на турпакеты в Катар снизились до рекордной цены в 1000 Евро на двоих

Как пример приводится цена: на 13.05, 7 ночей пребывания в отеле, Millennium Central Doha 4*, но Без питания, 1 062 USD.

Есть немного дороже предложение но ужне с завтраком.

Hampton by Hilton Doha Old Town 3*, с Завтраком, 1 095 USD.