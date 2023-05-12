Цены на турпакеты в Катар снизились до рекордной цены в 1000 Евро на двоих

Как пример приводится цена: на 13.05, 7 ночей пребывания в отеле, Millennium Central Doha 4*, но Без питания, 1 062 USD.
Есть немного дороже предложение но ужне с завтраком.
Hampton by Hilton Doha Old Town 3*, с Завтраком, 1 095 USD.
Как пример приводится цена: на 13.05, 7 ночей пребывания в отеле, Millennium Central Doha 4*, но Без питания, 1 062 USD.
Есть немного дороже предложение но ужне с завтраком.
Hampton by Hilton Doha Old Town 3*, с Завтраком, 1 095 USD.
Храмова Оксана
Питательное удобрение зачастую один из важнейших факторов, влияющих на качество и количество урожая клубники. Иногда достаточно подобрать нужную подкормку, и все проблемы с урожаем сразу решаются.
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