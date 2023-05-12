Муцениеце пожаловалась, что у нее появились морщины и опустились веки

34-летняя Агата Муцениеце рассказала, что начала замечать возрастные изменения на съемках в столице Беларуси, которые проходили в середине марта текущего года.

Ранний подъем, постоянная занятость привели к тому, что на лице Муцениеце были видны следы усталости. Актриса стала замечать морщины на лице и опустившиеся веки.

Визажисты замаскировали "проблемы" артистки умело подобранным макияжем и челкой, которая визуально делает моложе.

Агата поделилась наблюдением с подписчиками в соцсетях, заявив, что это неизбежно. Она призналась, что уже подумывает о походе к пластическому хирургу.