Роберт Де Ниро рассказал, кто у него родился и раскрыл имя младенца

В интервью журналистке Гейл Кинг Роберт Де Ниро подтвердил, что мамой его седьмого по счету наследника стала его молодая избранница Тиффани Чен.

Беременность была запланированной, а ребенок желанным для обоих возлюбленных. У пары родилась дочь, которой уже успели дать имя Джиа Вирджиния.

У Де Ниро кроме только что родившейся малышки еще 6 детей. 51-летняя Дрида, Хелен, которой 11, и Джиа Вирджиния - дочери актера.

У звезды также есть сыновья: 46-летний Рафаэль, 24-летний Эллиот, близнецы Аарон и Джулиан, которым 27 лет.