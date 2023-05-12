Слава в первый раз назвала имя своего внука

30 марта текущего года исполнительница Слава стала бабушкой. Ее дочь Александра Морозова родила сына.
До крестин знаменитость не озвучивала имя своего внука, но наконец решилась.
В своих социальных сетях она разместила некоторые кадры с церемонии крещения малыша, заметив, что зовут его Арсений Андреевич.
В этот день мальчик обрел крестных родителей, которые придут на подмогу маме и папе в воспитании первенца.
Наследница Славы также рассказала о крещении сына, заметив, что на празднике были только родные и близкие люди.
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