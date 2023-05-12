Васильев высказался против перезахоронения Зайцева

4 мая известный дизайнер одежды Вячеслав Зайцев был похоронен в Щелково, что вызвало бурю негодования среди его соотечественников.

Многие считают, что такому человеку нельзя быть погребенным в столь неприметном месте.

Историк моды Александр Васильев считает иначе. Он убежден, что Егор Зайцев выполнил волю отца, ведь кутюрье с 2000 года жил в Подмосковье.

Кроме того, эксперт моды уверен, что, если бы власти хотели похоронить Зайцева на Новодевичьем кладбище, то сделали бы это.

По мнению стилиста, все вопросы необходимо было решать до похорон. Также Васильев отметил, что никто не в курсе, что прописано в завещании.

Не исключено, что Вячеслав Михайлович сам пожелал лежать в земле Щелкова.