Гузеева обозвала своих хейтеров насекомыми

63-летняя Лариса Гузеева не отличается тактичностью при общении со своими хейтерами.

На критику недоброжелателей в своем Телеграм-канале знаменитость отвечает очень резко, называя их насекомыми и обвиняя в необоснованной злобе.

Не забывает звезда экрана и о своих обожателях, благодаря за то, что хороших людей большинство.

По словам Гузеевой, она отвечает фолловерам любовью и добром в ответ на их доброе отношение к ней.

Ранее сообщалось, что звезда "Жестокого романса" осудила коллег, записывающих в Сетях соболезнования по поводу смерти Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.

Гузеева назвала эти речи неискренними, а их целью самопиар.