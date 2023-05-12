Гузеева обозвала своих хейтеров насекомыми

63-летняя Лариса Гузеева не отличается тактичностью при общении со своими хейтерами.
На критику недоброжелателей в своем Телеграм-канале знаменитость отвечает очень резко, называя их насекомыми и обвиняя в необоснованной злобе.
Не забывает звезда экрана и о своих обожателях, благодаря за то, что хороших людей большинство.
По словам Гузеевой, она отвечает фолловерам любовью и добром в ответ на их доброе отношение к ней.
Ранее сообщалось, что звезда "Жестокого романса" осудила коллег, записывающих в Сетях соболезнования по поводу смерти Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.
Гузеева назвала эти речи неискренними, а их целью самопиар.
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