Хайди Клум прибыла на премьерный показ картины Русалочка в необычном платье-бабочке

Одна из главных модниц мира Хайди Клум посетила мировую премьеру фильма "Русалочка", подойдя к выбору наряда очень нестандартно.

По всей видимости, модель хотела вписаться в сказочную атмосферу картины и выбрала платье-бабочку.

Нежный наряд розового цвета со вставками оттенка лаванды подчеркнул идеальную фигуру звезды подиума. Образ Хайди дополнила прозрачными босоножками на высоком каблуке.

Стоит отметить, что супермодели уже 49 лет, но стареть она явно не собирается.