Музыкальный критик Легостаев сообщил, кто является фаворитами Евровидения в 2023 году и кто выступил с антироссийской композицией

Музыкальный критик Илья Легостаев назвал в интервью News.ru имена претендентов на призовые места международного музыкального конкурса Евровидение-2023.

Эксперт уверяет, что фаворитами являются представительница от Швеции по имени Loreen и рэпер Kaarija, представляющий Финляндию.

Легостаев заметил, что главный ажиотаж в настоящее время наблюдается вокруг финского рэп-испонителя Kaarija.

На шведку ставят букмекеры, хотя ее композицию нельзя назвать запоминающейся. Возможно, сказывается ее победа на конкурсе в 2012 году.

Есть и антироссийские номера на конкурсе. Хорватия представила такое шоу.