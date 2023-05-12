Чудодейственная крупа: булгур очень помогает при похудении

Кашу из булгура можно употреблять в любой прием пищи: на завтрак, обед и ужин. Она надолго утоляет голод и позволяет человеку не переедать.

Гликемический индекс булгура равен всего 46. А еще он помогает восстановить нарушенный обмен веществ, что тоже играет большую роль в похудении.

Булгур считается ценной крупой еще и потому, что содержит множество полезных веществ.

В его составе присутствуют макро- и микроэлементы, витамины группы В, РР, К, Е, а также сахариды, клетчатка, зольные вещества и насыщенные жирные кислоты.

Но при включении булгура в свой рацион нужно знать одну особенность. Похудеть на нем можно, только если съедать в день не больше 200 граммов этой крупы.