Мать экс-супруги Аршавина Касьминой рассказала о том, как себя чувствует дочь

Мать журналистки Алисы Казьминой сообщила о том, как чувствует себя ее дочь. Девушка в настоящее время проходит процесс восстановления.
Родительница заверила, что Алисе намного лучше, пообещав, что та в ближайшее время свяжется с фанатами, а также сообщит о том, как пережила последние месяцы.
Касьмину давно не было видно. В минувшем году в СМИ появились ее снимки на детской площадке.
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, который был женат до нее на Юлии Барановской (которую оставил с тремя детьми), страдает от аутоиммунного заболевания.
Болезнь привела к некрозу лобной пазухи.
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