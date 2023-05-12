Мать экс-супруги Аршавина Касьминой рассказала о том, как себя чувствует дочь

Мать журналистки Алисы Казьминой сообщила о том, как чувствует себя ее дочь. Девушка в настоящее время проходит процесс восстановления.

Родительница заверила, что Алисе намного лучше, пообещав, что та в ближайшее время свяжется с фанатами, а также сообщит о том, как пережила последние месяцы.

Касьмину давно не было видно. В минувшем году в СМИ появились ее снимки на детской площадке.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, который был женат до нее на Юлии Барановской (которую оставил с тремя детьми), страдает от аутоиммунного заболевания.

Болезнь привела к некрозу лобной пазухи.