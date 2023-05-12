Бывший премьер-министр Имран Хан освобожден под залог

«Суд предоставил Имрану Хану временный двухнедельный залог и приказал властям не арестовывать его снова в этот период по этому делу о коррупции»,- сообщил один из его адвокатов, Хаваджа Харрис.

Имран Хан также был освобожден под залог по нескольким другим делам.

Суд также постановил, что он не может быть снова арестован до понедельника ни по одному из десятков дел, в которых он замешан, а также за акты насилия, совершенные на этой неделе его сторонниками.

Министр внутренних дел Рана Санаулла также пообещал в четверг, что рано или поздно его снова арестуют.

Имран Хан считает, что он является объектом судебных преследований, спровоцированных правительством и армией, чтобы помешать его возвращению к власти.

Бывший глава правительства был арестован во вторник, когда его заслушивал тот же исламабадский суд по делу о коррупции, а на следующий день заключен под стражу сроком на восемь дней.

Но в четверг Верховный суд признал его арест «недействительным и незаконным», поскольку его нельзя было проводить в зале суда.