Количество нелегалов в ЕС через центральное Средиземноморье увеличилось на 300% с начала 2023 года

В период с января по апрель число нелегальных въездов в ЕС через центральное Средиземноморье увеличилось почти на 300% по сравнению с тем же периодом 2022 года и достигло 42 200.

«Я никогда раньше не видел такого», — сказал Ханс Лейтенс, глава европейского пограничного агентства, в интервью AFP в пятницу, 12 мая, добавив, что эти пересечения составляют чуть более половины из 80 700 незаконных въездов в ЕС, обнаруженных на данный момент.

По словам Лейтенса, рост нелегалов из Тунис составляет1100% по сравнению с прошлым годом.