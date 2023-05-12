Берлин претендует на проведение Олимпиады 2026 года, через сто лет после того, как ее проводили при Гитлере

«Игры 1936 года были ужасны. Нацисты организовали эти Игры и хотели выступить на сцене», — заявила министр Нэнси Файзер в интервью, опубликованном на новостном онлайн-сайте «The Pioneer».

По ее словам, предстоит еще проделать историческую работу по проведению этих Игр по случаю приближающегося столетия.

«Поэтому также возможно, что мы делаем эту работу исторической памяти в том месте, где это произошло, где имело место исключение, презрение к человечеству», — оправдывалась она.

Международный олимпийский комитет уже присудил проведение летних Олимпийских игр 2028 года Лос-Анджелесу (Калифорния) и 2032 года — Брисбену (Австралия).

По принципу вращения континентов вероятен возврат в Европу к 2036 году.