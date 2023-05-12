Цинь Ган: Китай и Европа должны вместе «отвергнуть менталитет холодной войны»

«Сегодня некоторые люди возвышают нарратив о демократии и автократии и даже заходят так далеко, что говорят о новой холодной войне», — сказал Цинь Ган на брифинге для прессы во время визита в Осло.

«Если у нас будет новая холодная война, ее исход будет еще более катастрофическим, чем предыдущий, и это нанесет серьезный ущерб отношениям и сотрудничеству между Китаем и Европой», — сказал он. Китай и Европа должны вместе «отказаться от менталитета холодной войны» между великими державами, заявил глава китайской дипломатии.

ЕС в свою очередь разрабатывает одиннадцатый пакет санкций против России, который будет касаться третьих стран, в том числе Китая, который европейские политики обвиняют в поставке в Россию товаров двойного назначения.