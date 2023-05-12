Дайнеко призналась, что пряталась от зрителей в гримерке во время тура Фабрики звезд

Виктория Дайнеко сообщила в интервью журналисту 5-tv.ru в рамках гала-концерта, посвященного 20-летию проекта "Фабрика звезд", что пряталась в гримерке от фанатов во время гастролей музыкального шоу.

Артистка призналась, что повышенное внимание людей тяжело ей давалось. Остальные "фабриканты" фотографировались с поклонниками, а она пряталась в гримерке.

Люди обижались, что Виктория не хочет ни с кем делать снимки.

В настоящее время Дайнеко проработала эти психологические проблемы и может долгое время проводить с поклонниками и даже обнять своих обожателей.