МИД ФРГ обеспокоен сообщениями о поставках оружия в Россию из ЮАР

«Я очень обеспокоена тем, что эти отчеты были сделаны сейчас», — заявила министр иностранных дел Анналена Бербок в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Швеции.

К такой информации относятся «очень и очень серьезно», добавила она и отметила, что будет стремиться к диалогу пот проблеме с международными партнерами.

Южноафриканские СМИ ранее сообщали, что посол США в Претории обвинил правительство ЮАР в поставках оружия и боеприпасов в Россию.

Рубен Бригети сообщил на встрече с местными СМИ в четверг, что готов поспорить, что Южная Африка поставляла оружие ВС России.