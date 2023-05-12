Москва сообщает об отражении украинских атак на Соледар

«Все атаки украинских военных отбиты. Вооруженные силы России не допустили прорыва фронта», — заявил в Москве официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, украинцы атаковали там по всей 95-километровой линии фронта.

В атаках участвовали более 1000 украинских военных и около 40 танков.

Российские войска после ожесточенных боев в январе взяли город Соледар в Донецкой области.

Этот прорыв занял достойное в зимней кампании в зоне СВО в этом году.

Соледар находится примерно в десяти километрах к северо-востоку от Бахмута.