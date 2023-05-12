Валерия показала фигуру на отдыхе в Дубае

Валерия не перестает тщательно следить за своей внешностью и фигурой. В 55 лет исполнительница выглядит очень молодо и привлекательно.

Недавно знаменитость вышла на связь с подписчиками в социальных сетях, разместив фото с отдыха в Дубае.

Певица поблагодарила город за гостеприимство и выразила сожаление, что они с мужем, музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным заглянули сюда совсем ненадолго. Но даже этому Валерия рада, так как нуждалась в смене обстановки на фоне супернапряженных месяцев.

Звезда сцены выразила надежду вернуться в райский уголок.

На фото Валерия позирует в платье, полностью оголившем ее плечи. Фолловеры заметили, что их любимица выглядит свежей и отдохнувшей.