Яковлева призвала Хаматову отказаться от звания народной артистки России

Алена Яковлева заметила, что есть артисты, которые отказывались от званий народного и заслуженного артиста, считая их пережитками прошлого.
Актриса вспомнила, что, когда Чулпан Хаматовой вручали звание, та выглядела очень довольной. Яковлева недоумевает, зачем она его приняла.
Теперь же артистка, пребывающая в Прибалтике, говорит о том, что данные титулы не имеют никакого значения.
Яковлева призвала коллегу отказаться от титула, а не разводить "пустую болтовню".
Своим негодованием Алена Юрьевна поделилась в интервью на шоу "Эмпатия Манучи".
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