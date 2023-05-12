Счета экс-супруга Бородиной Омарова арестованы

Все банковские счета Курбана Омарова арестованы. Сам бывший муж Ксении Бородиной эти сведения не комментировал.

Накануне предприниматель хвалился тем, что приготовил своей молодой возлюбленной Валерии сюрприз на день рождения. Он снял избраннице виллу в Дубае.

Омаров зарабатывал через Сеть и весьма успешно. Сообщалось, что он приобрел дом для своей новой пассии стоимостью в 50 000 000 российских рублей.

Решение о приостановлении всех финансовых процедур по счетам бизнесмена принял Красногорский суд.