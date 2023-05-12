21-летнего наследника основателя Гемотеста Газиева взяли в заложники и требуют 1 000 000 долларов

Глава сети медицинских лабораторий "Гемотест" Рудим Газиев заявил в полицию о том, что его 21-летний наследник похищен.

В начале мая его сын Аким отправился на учебу в Питер - с тех самых пор его никто не видел. Мобильный телефон молодого человека отключен.

Через 6 дней после отъезда Акима родителю позвонили злоумышленники, сообщив, что взяли парня в заложники, а вернут его только за 1 000 000 у.е. Отдать сумму необходимо было на следующий день.

Стражи же порядка сомневаются в наличии похитителей - 10 мая Аким был в институте. 9 мая он сообщил родителям, что едет домой из аэропорта, но так и не прибыл.

Через день отец позвонил педагогу - та утверждает, что Аким был на занятиях. О местонахождении сына Газиева до сих пор ничего неизвестно.