Вайкуле оценила поступок Пескова, когда он поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина

Лайма Вайкуле прокомментировала поведение пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова на прощальной церемонии с Валентином Юдашкиным.
Доверенное лицо президента РФ перекинулся с Аллой Пугачевой, поцеловав ей руку.
Вайкуле недоумевает, почему Песков не должен был подойти к знаменитости. Прибалтийская певица назвала это честью.
Артистка считает нормальным, если мужчина подходит к женщине, тем более в такой тяжелый день, чтобы выразить свое уважение.
Лайма заметила, что поступок Пескова вызвал огромную волну возмущения среди российских патриотов, но их мнение никого не волнует.
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