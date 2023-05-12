Вайкуле оценила поступок Пескова, когда он поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина

Лайма Вайкуле прокомментировала поведение пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова на прощальной церемонии с Валентином Юдашкиным.

Доверенное лицо президента РФ перекинулся с Аллой Пугачевой, поцеловав ей руку.

Вайкуле недоумевает, почему Песков не должен был подойти к знаменитости. Прибалтийская певица назвала это честью.

Артистка считает нормальным, если мужчина подходит к женщине, тем более в такой тяжелый день, чтобы выразить свое уважение.

Лайма заметила, что поступок Пескова вызвал огромную волну возмущения среди российских патриотов, но их мнение никого не волнует.