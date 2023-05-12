ВМС Германии передали в музей подлодку U17, которая теперь плывет по Рейну

48-метровый гигант весом 500 тонн ранее был демилитаризован на верфи в Киле и погружен на плавучий понтон.

В конце апреля подлодка отправилась в трехнедельный переход по Кильскому каналу, Северному морю и Рейну.

Прибытие в Шпейер запланировано на 17 мая, где субмарина пройдет реконструкцию в мастерской музея «Техник».

Подводная лодка обретет свой последний дом в 2024 году в Техническом музее Зинсхайма в Баден-Вюртемберге.

«U17» находилась на вооружении с 1973 года и была списана в 2010 году.

В 1997 году это была первая послевоенная немецкая подводная лодка, которая пересекла Атлантику для участия в программе военной подготовки.