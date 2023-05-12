Украинка заехала Лениной сумкой по лицу около входа в парижский бутик

Издание "МК" сообщает, что жительница Украины пыталась спровоцировать Лену Ленину.

Когда украинка не услышала нужного ей ответа, она, недолго думая, заехала Лениной сумкой по лицу.

Другие посетительницы магазина не стали встревать в конфликт, решив, что они сами разберутся. Ни одна из модниц не увидела в разборках девушек политику.

Как только предпринимательница пригрозила оппонентке полицией, та стремительно исчезла, так что теперь призывать к ответу некого.