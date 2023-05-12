Саруханов скинул 25 килограммов благодаря особому режиму питания

67-летний исполнитель и композитор Игорь Саруханов за несколько месяцев постройнел аж на 25 килограммов. Музыкант не стал скрывать, что достичь таких высоких результатов ему помогло низкокалорийное питание.
Саруханов отметил, что имеется уйма приложений, с помощью которых подсчитывается норма потребления калорий в день.
Самым муторным в диете для Саруханова стало взвешивание еды, но, по словам певца, это необходимо.
Такой подход помогает осуществлять контроль над тем, что съел в день.
Звезда сцены рассказал, что перестал потреблять жирное, мучное и сладкое, а также совсем перестал пить спиртное.
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