Идеальный газон на даче: главные правила весеннего ухода

Сначала следует убрать с лужайки ветки, прошлогодние листья, высохшую траву и различный мусор.

Для нормального роста газонной травы ее корни должны получать достаточное количество кислорода, поэтому нужна аэрация.

Процедура очень простая: обычными вилами нужно проткнуть грунт, но только на глубину не более 10 см.

Газонной траве, как и огородным растениям, нужна подкормка. Подойдут и органика, и минеральные удобрения, но использовать нужно только одно из них.