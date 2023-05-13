Как использовать мокрицу на дачном участке: не спешите избавляться от сорняка

Растение может принести пользу, особенно тем, кто держит собственное хозяйство с домашними животными.

Мокрицу с удовольствием едят куры, утки, индюки, свиньи. А если добавить туда еще лебеду. Получится настоящий кладезь витаминов.

Мокрица – цветущее растение, а в ее цветах содержится пыльца. Это означает, что она моет привлечь на участок опылителей.

Есть у мокрицы еще одно интересное свойство: она может предсказывать погоду. Если растение сложило листья, значит, будет дождь.