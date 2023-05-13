Байден и Санчес подтверждают поддержку Украины

«Конечно, мы привержены прочному и справедливому миру, который полностью соблюдает международное право, а также принципы Устава ООН», — сказал Санчес на встрече двух государственных деятелей в Белом доме, добавив: «(...) в этой войне есть агрессор и жертва, а агрессор — это президент Путин».

Премьер-министр Испании уже заявил о своей безоговорочной поддержке президенту Украины Владимиру Зеленскому и одобряет его мирное предложение, которое, среди прочего, предусматривает восстановление статус-кво на территории Украины до аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Испания активно поставляет Украине вооружения и боеприпасы с начала украинского конфликта.