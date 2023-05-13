Американку признали виновной в убийстве своих детей, которых она приняла за зомби

Лори Валлоу была признана виновной в убийстве своих детей 7 и 16 лет, которых она приняла, по версии следствия, за «зомби».

Последовательница теорий реинкарнации, она предстала перед судом вместе со своим новым мужем Чадом Дейбеллом, автором эзотерических книг, за это тройное убийство и за мошенничество.

Пара, в частности, продолжала получать семейные пособия после исчезновения их детей.

Лори Валлоу, которая, по ее показаниям, считала себя спасительницей человечества, не признала себя виновной.

Ей грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения, но она избежала смертной казни.

Суд ее мужа Чада Дейбелла еще не состоялся, но ему грозит смертная казнь.